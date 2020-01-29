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Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск

09:37, 29.01.2020
Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск

С этой среды, 29 января, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в очередной отпуск. На время отсутствия премьер-министра исполнять его обязанности будет вице-премьер Рустам Нигматуллин.

Соответствующее распоряжение Кабмина Татарстана подписали еще 23 января, добавляет пресс-служба президента Татарстана. Песошин вернется к своим обязанностям 12 февраля.

Напомним, в январе Песошин проводил встречу с китайскими инвесторами о создании производства томографов и аппаратов для компьютерной томографии на территории республики.

ОбществоВласть Татарстан
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