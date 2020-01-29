Назначен исполнительный директор СП КАМАЗа и Daimler

Фото: Сергей Афанасьев

Исполнительным директором совместного предприятия немецкой Daimler AG и КАМАЗа (ООО «Даймлер КАМАЗ Рус», «ДК Рус») с февраля текущего года назначен доктор технических наук Ульф Резе. Ранее он в течение 10 лет возглавлял разработку компонентов на берлинском заводе концерна.

«Он будет нести ответственность за завод по производству каркасов кабин, за сборочное производство, а также закупку автокомпонентов для грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso», — сообщила пресс-служба СП накануне вечером.

Резе сменил на этом посту Юргена Ольбердинга, который возглавил управление качеством в международном подразделении по разработке и производству силовой линии Daimler Trucks AG.

«ДК рус» с 2010 года осуществляет в Набережных Челнах крупноузловую сборку грузовых автомобилей Mercedes-Benz, в 2015 году в бизнес компании был интегрирован бренд Mitsubishi Fuso (в 2018 году переименованный в Fuso).

Напомним, этим летом КАМАЗ и Daimler открыли в Челнах новый завод каркасов кабин стоимостью 200 млн евро и плановой мощностью 55 тысяч кабин в год.

