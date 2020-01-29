Генконсул Турции предложил «Башнефти» вложиться в его страну

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан пожелал, чтоб АНК «Башнефть» вложилась в экономику его страны. Своими мыслями дипломат поделился в интервью «Реальному времени» по итогам своего визита в Уфу.

«У Турции есть потребность в нефтехимических объектах. Нефтехимия занимает большую долю в нашем импорте. Я очень надеюсь, что в один прекрасный день мы увидим в Турции и «Башнефть». Я за три минуты могу перечислить им 10—20 причин, чтоб они пришли к нам», — сказал Эрикан, отметив, что хочет лично встретиться с главой башкирской нефтяной компании (президентом и председателем правления «Башнефти» является Хасан Татриев).

В качестве положительного примера двустороннего взаимодействия генконсул назвал инвестиции азербайджанской корпорации SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) в его страну. Так, кавказский инвестор построил в Турции НПЗ (2018 год), резервуары для хранения нефти (2019 год) и другие объекты, а также владеет контрольным пакетом акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

«Давным-давно в Башкирию пришли крупные компании «Шишеджам» (iecam), «Эфес» (Efes), внесли свой вклад в местную экономику, дали рабочие места. Я не могу настаивать и говорить: раз мы это сделали, давайте и вы делайте. Но рассматривая варианты инвестиций в другие страны, им стоит в первую очередь рассматривать Турцию. Инвестиции должны быть взаимными», — добавил собеседник «Реального времени».

Кроме «Башнефти», Исмет Эрикан предложил вложиться в турецкую экономику другим промышленным гигантам Башкортостана — «Газпром нефтехим Салават» и «ОДК-УМПО».

Согласно исследованию «Реального времени» ПАО АНК «Башнефть» является крупнейшей компанией Башкортостана по объемам выручки. Напрямую и через дочерние общества 62% компании принадлежит «Роснефти» Игоря Сечина. ООО «Газпром нефтхим Салават» занимает вторую строчку рейтинга. ПАО «ОДК-УМПО» — на седьмом месте.