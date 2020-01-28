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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

16:43, 28.01.2020 1
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам IV квартала 2019 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом, сообщает Росстат.

Реальные денежные доходы россиян в IV квартале 2019 года выросли на 1,7%, в целом в 2019 году — на 1,5%.

Ранее экс-глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал, как изменятся реальные зарплаты россиян в 2020 году. По его словам, они вырастут на 2,3%. Также он спрогнозировал рост реальных доходов населения на 1,5%.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:06
    Откуда они это берут? Фантазеры? Тото у всех лица такие счастливые.
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