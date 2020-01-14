Министр труда РФ пообещал рост реальных зарплат и доходов россиян

Глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал, как изменятся реальные зарплаты россиян в 2020 году. По его словам, они вырастут на 2,3%.

Также министр спрогнозировал рост реальных доходов населения на 1,5%.

«Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — добавил министр в беседе с «Российской газетой».

При этом работники бюджетной сферы, которые не попали в майские указы, тоже получат прибавку. Кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники могут рассчитывать на повышение на 3% с 1 октября 2020 года. В 2021 и 2022 годах, также с 1 октября, — на 4% ежегодно, добавил он.

Ранее профсоюзы заявили о необходимости поднять минимальную зарплату до 40 тысяч рублей. По расчетам специалистов, именно такой размер на сегодня составляет величина минимального потребительского бюджета.

