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Впервые количество осужденных в ИК и СИЗО Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек

14:39, 28.01.2020
Впервые количество осужденных в ИК и СИЗО Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек
Фото: realnoevremya.ru

Впервые количество осужденных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек — до 9 564 человек. Численность спецконтингента сократилась на 8,25% — до 860 человек, сообщили на проходящей итоговой коллегии УФСИН по РТ.

В прошлом году не допущено ни одного побега из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений и ЧП.

Ранее в Татарстане автомобили для перевозки заключенных (автозаки) оснастили спецсигналами.

Общество Татарстан
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