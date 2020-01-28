Впервые количество осужденных в ИК и СИЗО Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек

Впервые количество осужденных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек — до 9 564 человек. Численность спецконтингента сократилась на 8,25% — до 860 человек, сообщили на проходящей итоговой коллегии УФСИН по РТ.

В прошлом году не допущено ни одного побега из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений и ЧП.

Ранее в Татарстане автомобили для перевозки заключенных (автозаки) оснастили спецсигналами.