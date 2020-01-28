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Губернатора Чувашии исключили из «Единой России»

14:32, 28.01.2020
Губернатора Чувашии исключили из «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил об исключении губернатора Чувашии Михаила Игнатьева из списков партии.

Заявление Турчака передает пресс-служба партии — говорится, что Игнатьев исключен по решению президиума генсовета «Единой России». В сообщении также напоминается о последнем скандале с участием Игнатьева, когда он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной техники.

Также упоминается, что комиссия по этике «Единой России» ранее рекомендовала исключить Игнатьева из рядов партии.

Напомним, сегодня утром СМИ сообщили о том, что в Кремле приняли решение о досрочном сложении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева. Отставка может произойти уже в ближайшие недели.

ОбществоВласть
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