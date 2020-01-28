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В Бугульме банкротят две управляющие компании за долги в 15 млн рублей

11:58, 28.01.2020
В Бугульме банкротят две управляющие компании за долги в 15 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании банкротами двух управляющих компаний из Бугульмы.

Так, с ООО «Управляющая компания «ЖЭУ №6» истец требует 9,6 млн рублей, с ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационное управление №3» — 5,6 млн рублей. Иски были поданы вчера и пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее в Госдуме предложили запретить управляющим компаниям распределять долги по ЖКХ между жильцами.

Общество Татарстан
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