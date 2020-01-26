В Госдуме предложили запретить управляющим компаниям распределять долги по ЖКХ между жильцов

В Госдуме вынесли на рассмотрение законопроект по запрету распределения задолженности коммунальных услуг между жильцами. Оплата чужих логов нарушает принцип социальной справедливости.

Согласно документу, предлагается дополнить статью 157 Жилищного кодекса пунктом 9, в котором будет указан запрет на перераспределение задолженности.

«Перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений многоквартирном жилом доме организациями, предоставляющими коммунальные услуги и управляющими организациями, не допускается», — говорится в законопроекте.



Ранее сообщалось, что долги по ЖКХ могут передать коллекторским агентствам.