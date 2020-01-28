Глава МВД Татарстана: полицейские пяти районов сработали по коррупции в ноль

Фото: "Реальное время"/Максим Платонов

О снижении результатов по борьбе с коррупцией в Казани, Набережных Челнах, Азнакаево и Зеленодольске сообщил сегодня министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.



Более критично глава МВД характеризовал работу подчиненных в этой сфере еще в пяти районах. «Нулевые показатели у подразделений по Высокогорскому, Кукморскому, Лаишевскому, Мамадышскому, Пестречинскому и

Чистопольскому районов», — подчеркнул он в своем докладе на итоговой коллегии МВД по РТ.

Работа силовиков по декриминализации объектов ЖКХ в Казани и Челнах, Азнакаево и Елабуге также не устроила главу ведомства.

Также на коллегии прозвучала информация о выходе на свободу 160 криминальных авторитетов и посадке 10 лидеров и «смотрящих».