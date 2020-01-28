В Татарстане привлекли к ответственности 10 авторитетов и «смотрящих»

Фото: "Реальное время"

Акцент на задачах борьбы с организованной преступностью сделал сегодня на коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин. Он рассказал — за последние два года в республике привлекли к уголовной ответственности 10 лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, включая так называемых смотрящих за городами Кукмор, Бавлы, Бугульма, Нурлат, Лениногорск, Азнакаево, Альметьевск, Буинск.



Однако на свободу за последние 10 лет вышли 160 татарстанцев, осужденных за бандитизм и организацию преступного сообщества. Большого влияния на криминальную обстановку они не оказывают, но ослаблять контроль нельзя, отметил министр.

Активизировались «воры в законе». На коллегии Хохорин сообщил о попытках двух носителей этого статуса взять под влияние целые города и районы. «Этого не будет», — пообещал он.