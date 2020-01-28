Руководство Иннополиса объяснило, зачем городу необходима гостиница

Фото: Максим Платонов

В поддержку проекта строительства гостиницы в Иннополисе выступает руководство города. Оно видит потребность в строительстве гостиничного объекта из-за постоянно растущего потока приезжающих гостей.

В 2019 году Иннополис посетили свыше 100 тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран. Также в городе проходит большое количество мероприятий со специалистами ИТ-отрасли и бизнес-сообществам. Но до сих пор участники бизнес-конференций вынуждены останавливаться в гостиницах Казани, откуда и добираются до места.



«Были проведены переговоры с рядом компаний. Проект, предложенный компанией Kravt Invest, представляется наиболее актуальным и высокотехнологичным. Отель станет органичной частью инновационной инфраструктуры Иннополиса. Планируется, что работа над технологической «начинкой» отеля будет проходить совместно с сотрудниками университета и компаний-резидентов особой экономической зоны», — заверил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Иннополисе может появиться первая гостиница.