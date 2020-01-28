В Иннополисе может появиться первая гостиница

Первую гостиницу в Иннополисе может построить питерская девелоперская компания Kravt Invest. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в гостиничном рынке.

Сообщается, что Kravt Invest получила новое инвестиционное предложение от татарстанских властей и уже дала согласие, выразив готовность построить отель на 100 номеров и не больше. По словам источников, девелопер подготовил эскизный проект строительства. Правда, выдвинул встречные предложения по предоставлению ему налоговых льгот, сопоставимых с объемом резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Что сдерживает подписание инвестсоглашения, неизвестно. По словам главы АИР Талии Минуллиной, решение будет принимать президент Татарстана. Ожидается, что решение будет принято в феврале.

