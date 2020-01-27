Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство России подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки, пишет «Интерфакс».

В пояснительной записке к документу говорится, что «принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты».

Помимо этого, Андрей Клишас отмечает, что с помощью документа будут созданы правовые условия для привлечения злоумышленников, а также сократится экономический ущерб от подобных преступлений.

Если закон будет принят, штрафы за его неисполнение для граждан составят 3-5 тыс рублей для граждан, 30-50 тыс рублей — для должностных лиц; 80 — 1 млн рублей для юридических лиц.

Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом, при этом 22 населенных пункта республики не обеспечены покрытием сотовой связью,

