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Минцифры РТ: в Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом

19:49, 27.01.2020
Минцифры РТ: в Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом, при этом 22 населенных пункта республики не обеспечены покрытием сотовой связью, об этом сообщили на расширенной коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Минцифры РТ следует навести порядок во всех информационных системах республики и обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов.

На сегодняшний день в Татарстане разработано более 170 информационных систем, однако только 55 из них числятся на балансе министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в 2020 году планируется открыть пространство коллективной работы «Точка кипения».

ТехнологииОбщество Татарстан
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