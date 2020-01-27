Минцифры РТ: в Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом
В Татарстане 82% жителей ежедневно пользуются интернетом, при этом 22 населенных пункта республики не обеспечены покрытием сотовой связью, об этом сообщили на расширенной коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Минцифры РТ следует навести порядок во всех информационных системах республики и обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов.
На сегодняшний день в Татарстане разработано более 170 информационных систем, однако только 55 из них числятся на балансе министерств и ведомств.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в 2020 году планируется открыть пространство коллективной работы «Точка кипения».
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