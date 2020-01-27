В России выявили 100 человек с подозрениями на коронавирус

Роспотребнадзор выявил в России 100 человек с подозрениями на коронавирус, ни у одного диагноз не подтвердился.



Руководитель ведомства Анна Попова рассказала, что большинство людей, заразившихся новым типом коронавируса, старше 60 лет и имеют сопутствующую патологию.

«Я хотела бы обратить внимание на то, что нам известно из специальных данных, что из числа заболевших 80% имеют возраст старше 60 лет, и фактически у всех с тяжелыми случаями была или есть какая-то соматическая сопутствующая патология», — цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что у 12 жителей Казани, прибывших в эти выходные из Китая, заподозрили наличие коронавируса из-за характерных симптомов. У 10 диагностировали обычную ОРВИ, еще у двоих — острую кишечную инфекцию.

Тем временем в Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Всего диагноз подтвержден более чем у 2,7 тысячи человек в разных странах мира, однако большинство заболевших находятся в Китае.