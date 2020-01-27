Дубли Воронкова и Галимова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор»
«Ак Барс» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ обыграл челябинский «Трактор» (4:2).
В составе казанцев дублями отметились нападающие Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. За хозяев льда отличились Кристиан Томас и Игорь Исаев.
Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до четырех матчей подряд.
Напомним, ранее казанцы первыми в Восточной конференции обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.
«Трактор» — «Ак Барс» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы:
0:1 Галимов Э. (Глухов, 1:13)
0:2 Воронков (Зарипов, 23:02)
0:3 Галимов Э. (Лукоянов)
0:4 Воронков (Зарипов, Виртанен, 46:54)
1:4 Томас (Бэйлен, 51:29)
2:4 Исаев (Гика, 54:22)
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