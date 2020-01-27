На КАМАЗе развернули первую в России промышленную сеть 5G

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «МТС» и шведская компания Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе ПАО «КАМАЗ» в Татарстане.



Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана, сообщает пресс-офис Ericsson в России.

«На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-решение для удаленного обучения персонала», — говорится в пресс-релизе. Во время тестирования сети максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE составила 46 Мбит/сек, в стандарте 5G — 870 Мбит/секунду.

Ранее КАМАЗ утвердил приказ о совершенствовании работы в 2020 году. Среди основных целей компании значатся повышение уровня удовлетворенности клиентов работой дилерского центра до 95% и сервисным центром до 92%.