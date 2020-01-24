КАМАЗ собирается повысить уровень удовлетворенности клиентов до 95%

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

КАМАЗ утвердил приказ о совершенствовании работы в 2020 году. Среди основных целей компании значатся повышение уровня удовлетворенности клиентов работой дилерского центра до 95% и сервисным центром до 92%.

Кроме того, сотрудники завода должны на 10% снизить количество рекламационных дефектов на сто автомобилей по результатам трех месяцев эксплуатации, передает пресс-центр.

Напомним, что работа на заводе только запустилась. Сразу после новогодних праздников коллектив предприятия ушел в корпоративный отпуск.

