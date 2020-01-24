КАМАЗ собирается повысить уровень удовлетворенности клиентов до 95%
КАМАЗ утвердил приказ о совершенствовании работы в 2020 году. Среди основных целей компании значатся повышение уровня удовлетворенности клиентов работой дилерского центра до 95% и сервисным центром до 92%.
Кроме того, сотрудники завода должны на 10% снизить количество рекламационных дефектов на сто автомобилей по результатам трех месяцев эксплуатации, передает пресс-центр.
Напомним, что работа на заводе только запустилась. Сразу после новогодних праздников коллектив предприятия ушел в корпоративный отпуск.
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