За 2019 год в Татарстане на 6% вырос турпоток, но уменьшился средний чек туриста

За 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне, сообщил на отчетной коллегии Госкомитета РТ по туризму глава ведомства Сергей Иванов.

3,6 млн человек посетили РТ в 2019 году, турпоток в республику увеличился на 6% по сравнению с показателями 2018-го. По словам Иванова, незначительно сократился поток иностранных туристов в республику.



При этом общий объем оказанных в сфере туризма услуг остался на уровне прошлого года. На проживание, питание, транспорт, развлечения и покупки туристы в республике потратили порядка 28,5 млн рублей (планируемое значение, — прим. ред.). В ведомстве рассчитывают, что после окончательный подсчетов на прошлогоднем уровне останется и объем доходов гостиниц и отелей на территории Татарстана, составив 12,5 млн рублей.

Сергей Иванов хочет увеличить средний чек туриста в Татарстане за счет иностранцев



«Решение этой проблемы мы видим в увеличении количества иностранных туристов. Увеличению турпотока из-за границы будет способствовать введение со следующего года электронных виз. Закон уже вступил в силу с 1 октября 2019 года в Санкт-Петербурге. С 1 января 2021 года Татарстан также начнет принимать по электронной визе жителей 53 стран. Для того чтобы с введением электронных виз турпоток из этих стран вырос, нам необходимо провести активную работу по продвижению на соответствующих туристских рынках», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 10% путешественников хотят в 2020 году посетить Казань, где можно попробовать настоящий чак-чак и осмотреть кремль.