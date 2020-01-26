Казань вошла в число мест, которые хотят посетить туристы в России

Фото: Максим Платонов

10% путешественников хотят в 2020 году посетить Казань, где можно попробовать настоящий чак-чак и осмотреть Кремль. Об этом говорится в исследовании Aviasales, которое было проведено среди 19 тыс. пользователей турсервиса.

Наибольшей популярностью пользуются Алтай (21%), озеро Байкал (17%) и Камчатка (14%). Еще 12% хотят посетить Мурманск, 11% — гору Эльбрус, пишет «РИА Новости».

Ранее Казань стала одним из самых популярных направлений, куда любят ездить на поезде китайские туристы. В целом, по данным исследования, путешественники из Китая предпочитают ездить по Центральной России на поездах.