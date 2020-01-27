Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 62,7 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара будет оставаться в диапазоне 61,7—62,7 руб. за доллар. Давление на рубль оказывают как внешние, так и внутренние факторы.



Среди внешних факторов можно отметить снижение цен на нефть на фоне сообщений МЭА о возможном избытке предложения, а также осложнение торговых переговоров США с Китаем и ЕС. При этом спрос нерезидентов на российские активы сохраняется, о чем свидетельствует успешное размещение ОФЗ.



Среди внутренних причин наблюдается увеличение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила. Их действие ослабляют экспортеры, активно продающие валюту перед выплатой налогов.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%. По его словам, это сбалансирует российский финансовый рынок, а также уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65—68 рублей за доллар.

