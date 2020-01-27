Микелтадзе и Кипиани из «Рубина» могут перейти в «Ротор»

«Ротор» заинтересован в приглашении двух футболистов казанского «Рубина», сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

В сферу интересов волгоградского клуба попали полузащитник Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе. По данным источника, оба игрока должны пройти медосмотр, после чего присоединятся к «Ротору» на втором зимнем сборе команде.

Ранее оба футболиста написали в своем «Инстаграме» об уходе из казанского «Рубина».

Микелтадзе в текущем чемпионате России провел 11 матчей, забив один мяч, в активе Кипиани три игры в РПЛ.

Напомним, в середине января «Ротор» подписал контракт с экс-защитником «Рубина» Виталием Денисовым.