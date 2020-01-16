Экс-игрок «Рубина» Денисов подписал контракт с «Ротором»
Бывший защитник «Рубина» Виталий Денисов подписал контракт с «Ротором», информирует официальный сайт волгоградского клуба.
Игрок будет выступать за новую команду под 29-м игровым номером. Контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, Денисов выступал за «Рубин» с лета 2019 года. На прошлой неделе стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
«Ротору» Денисов достался бесплатно, игрок находился в статусе свободного агента.СпортФутбол Татарстан
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