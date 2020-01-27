Казань может войти в проект по обновлению автобусного парка

Минтранс подготовил предложения для разработки федерального проекта по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования. Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань.

Необходимый объем инвестпрограммы — 300 млрд рублей для замены 55 тыс. автобусов всех классов. При этом не уточняется, в какой форме и на что именно будут выделяться средства.

Казань, по данным «Коммерсанта», может получить по этому проекту до 1,4 тысячи новых автобусов — больше планируют поставить только в Новгород и Екатеринбург.

Вместе с тем Минфин России совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ готовят проект комплексного развития городского транспорта. Проект предполагает передачу перевозочного бизнеса крупным операторам и использование концессий для обновления электротранспорта. В перечне из 25 городов, которые могут войти в проект, также присутствует Казань. При этом остается неясным, как будут связаны два вышеупомянутых проекта.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в Казани повысили до 30 рублей за наличный расчет. За повышение тарифа активно выступали городские перевозчики, заявляя о крупных убытках.