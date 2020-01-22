Соцсети: у «Казань Арены» снова загорелся трамвай

В соцсетях появилось видео очередного горящего трамвая у «Казань Арены». Пользователи уже делятся мистическими предположениями причин аварии.

На кадрах видно, что горит трамвай на проспекте Ямашева. Огонь виден над кабиной водителя, где располагается токоприемник. Эвакуированным пассажирам ничего не осталось, как возвращаться к остановке пешком по трамвайным путям.

Отметим, что это уже третий случай возгорания трамвая возле стадиона «Казань Арена». В комментариях пользователи уже нарекли это место «проклятым». Впрочем, остальные предполагают, что проблема не в месте, а в неисправных проводах.