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Казань стала одним из самых популярных направлений, куда любят ездить на поезде китайские туристы

11:57, 26.01.2020
Казань стала одним из самых популярных направлений, куда любят ездить на поезде китайские туристы

Казань вошла в список одних из самых популярных железнодорожных направлений среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Туту.ру.

По данным исследования, путешественники из Китая предпочитают ездить по Центральной России на поездах. Наиболее востребованные направления среди китайских туристов: из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний-Новгород, Тулу и Казань. Чаще всего путешествия по железной дороге востребованы на Китайский Новый год: конец января — начало февраля, передает «РИА Новости».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное совещание по поводу борьбы с новым типом коронавируса, на котором заявил об ускоренных темпах распространения коронавируса.

Общество Татарстан
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