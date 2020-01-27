Казанец взыскал с МВД убытки за незаконное лишение прав

Фото: "Реальное время" (протокол из дела)

МВД России обязали выплатить 383 тысячи рублей из бюджета в пользу казанца Салавата Шарафиева, который в результате преступления инспектора ГАИ был лишен водительских прав. Такое решение вынес 24 января Вахитовский суд Казани по гражданскому иску потерпевшего к МВД и Минфину.



В своем иске Шарафиев просил выплатить ему 363 тысяч рублей упущенной выгоды и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Казанец напоминал — в августе 2017-го казанский инспектор Инсаф Садриев остановил его машину, обвинил в наркомании и не отправил на медосвидетельствование, а сфальсифицировал протокол отказа от этой процедуры.

На основании этого протокола Шарафиев был лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей. А еще был вынужден оставить хорошо оплачиваемую работу с ночными сменами, поскольку без авто не мог в 3—4 часа утра возвращаться домой — за 11 км от производства. На новой работе платили значительно меньше, и именно эту разницу

В марте 2019-го Советский суд Казани приговорил инспектора Садриева к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно за служебный подлог, который повлек проблемы для водителя Шарафиева. В августе Верховный суд РТ признал незаконным лишение прав на основе липового документа, и лишь после этого водителю вернули права.

Представители МВД и Управления Федерального казначейства по РТ иск не признали. Возражал и осужденный инспектор, привлеченный в качестве третьего лица.

Однако Вахитовский суд Казани признал претензии потерпевшего водителя правомерными. Судья Илья Сычев согласился с расчетами о материальном вреде, который составил разницу в зарплате за 12 месяцев на старой и новой работе — 363 тысячи рублей, однако уменьшил размер компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей и взыскал еще 10 тысяч рублей в счет компенсации за услуги представителя истца в процессе.

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