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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

19:57, 25.01.2020
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Фото: commons.wikimedia.org

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное совещание по поводу борьбы с новым типом коронавируса на котором заявил об ускоренных темпах распространения болезни.

«Столкнувшись с серьезной ситуацией быстрого распространения пневмонии... необходимо укрепить централизованное руководство ЦК КПК, парткомы и правительства на всех уровнях должны хорошо понимать важность и срочность выполнения работы по предотвращению и контролю распространения пневмонии»,— сказал председатель КНР (цитата по "Коммерсанту").

Ранее сообщалось, что китайские врачи смогли вылечить первую пациентку, зараженную коронавирусом. Последние два теста показали отрицательный результат. Это первый случай излечения от коронавирусной пневмонии. По последним данным, число жертв коронавируса превысило 40 человек, а заболевших — более 1,3 тысячи.

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