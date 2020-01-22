СМИ: коллекторам могут разрешить взыскивать долги по оплате ЖКУ

В Госдуме предложили допустить коллекторские агентства к взысканию с граждан долгов по оплате услуг ЖКХ. Пока законопроект полностью не утвержден.

Разработка законопроекта проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги предусматривает деятельность профессиональных коллекторов, передает «Коммерсант».

Также отмечается, что для долгов по ЖКУ не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок оплаты просрочки.

Напомним, что в 2018 году разразился скандал с выбиванием долгов по ЖКХ у 92-летнего казанского участника Великой Отечественной войны Юрия Величко.

