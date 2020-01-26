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В Госсовете РТ считают, что при изменении Конституции РФ необходимо опираться на предложения Путина

04:28, 26.01.2020
В Госсовете РТ считают, что при изменении Конституции РФ необходимо опираться на предложения Путина
Фото: tatarstan.ru

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе Общественных слушаний по внесению поправок в Конституцию призвал «не перелопачивать» главный документ страны, а сосредоточиться на поправки, предложенных президентом Владимиром Путиным.

«Нам необходимо бережное отношение к Конституции. Я предлагаю сосредоточиться только на тех поправках, которые внес президент, не внося изменений в основополагающие статьи», — сказал Мухаметшин.

По его словам, среди членов рабочей группы есть предложения менять преамбулу, основополагающие статьи и даже название страны — не Российская Федерация, а только Россия.

Подробнее об обсуждении поправок в Конституцию РФ — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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