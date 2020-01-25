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В Челнах проходят соревнования по спортивному ориентированию среди спортсменов трех округов — видео

23:33, 25.01.2020
В Челнах проходят соревнования по спортивному ориентированию среди спортсменов трех округов — видео
Фото: mil.ru

С 23 по 27 января в Набережных Челнах на базе лечебно-оздоровительного комплекса Саулык проходят соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Турнир проходит среди спортсменов Приволжского, Центрального и Северо-западного федеральных округов. Изначально Челны должны били принять принять только соревнования по ПФО, однако из-за отсутствия снега в Москве и Карелии соревнования по ЦФО о СзФО перенесли в Автоград.

ОбществоСпорт Татарстан
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