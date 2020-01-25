В Челнах проходят соревнования по спортивному ориентированию среди спортсменов трех округов — видео

С 23 по 27 января в Набережных Челнах на базе лечебно-оздоровительного комплекса Саулык проходят соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Турнир проходит среди спортсменов Приволжского, Центрального и Северо-западного федеральных округов. Изначально Челны должны били принять принять только соревнования по ПФО, однако из-за отсутствия снега в Москве и Карелии соревнования по ЦФО о СзФО перенесли в Автоград.