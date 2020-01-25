Татарстан вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило список финалистов Всероссийского конкурса лучших социально-экономических практик развития субъектов. От Татарстана в финал вышли четыре проекта.

Два из них направлены на развитие предпринимательства в республике и реализуются при содействии Министерства экономики РТ. Это интернет-ресурс «Проверенный бизнес» и Единый центр кредитования Гарантийного Фонда Татарстана (ЕЦК), которые представлены в номинациях «Цифровое развитие» и «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», соответственно. В номинации «Экология и бережливое отношение к природе» были отмечены экологические мероприятия, проводимые за счет средств местных бюджетов в объеме доходов от природоохранных платежей и налогов в области охраны окружающей среды. В номинации «Социальное благополучие» от Татарстана был представлен проект «Сможем вместе», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего на конкурс поступило 1452 заявки от 80 регионов страны, которые были распределены по восьми основным номинациям: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Городское развитие и инфраструктура», «Экология и бережливое отношение к природе», «Туризм и культура», «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», «Социальное благополучие», «Наука и образование», «Цифровое развитие». Итоги подведут на Российском инвестиционном форуме Сочи-2020, который пройдет 12-14 февраля.

Напомним, в прошлом году Единый центр кредитования Татарстана вошел в тройку лидеров в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» по результатам голосования на крауд-платформе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.