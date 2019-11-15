Единый центр кредитования Татарстана вошел в топ-3 Всероссийского конкурса лучших практик АСИ

Единый центр кредитования Татарстана вошел в тройку лидеров в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» по результатам голосования на крауд-платформе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

Конкурс был организован Агентством стратегических инициатив. За республику проголосовали более 6 тыс. людей.

Всего в конкурсе участвовали 380 практик из 77 субъектов России. Пользователи высоко оценили практики по номинациям «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» и «Цифровое развитие».

Так, по итогам голосования, регионами-лидерами стали Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская и Вологодская области, Белгородская и Ярославская области, Москва, Башкортостан, Свердловская область и Дагестан.

«Единый центр кредитования — это тот центр компетенций, которому предприниматель может делегировать часть задач из бизнес-процесса и безвозмездно получить поддержку. В центре могут помочь выбрать оптимальный кредитный продукт, подготовить необходимый пакет документов, оформить и подать заявку в банк», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

По итогам голосования в следующий этап пройдут 80 практик. Позже они будут представлены на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в феврале 2020 года в Сочи, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что гарантийная поддержка МСБ Татарстана за 9 месяцев этого года увеличилась вдвое.