После послания Путина Рустам Минниханов поручил провести в Татарстане анализ резервов

Рустам Минниханов дал задание провести анализ резервов и подготовить предложения, как исполнить поручения Владимира Путина, которые он озвучил во время послания правительству. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«По возвращении с послания президент республики поручил, во-первых, провести анализ тех резервов, [необходимых] для исполнения поручений главы государства, во-вторых, выработать предложения, как они будут реализованы. <...> Рустамом Нургалиевичем поставлена задача обеспечить исполнение поручений Владимира Владимировича в кратчайшие сроки», — сказала Галимова.