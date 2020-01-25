Инфекционист рассказал о симптомах коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров назвал главные симптомы нового короновируса (2019-nCoV). по его словам, это кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке.

Инфекционист отметил, что без лабораторного подтверждения заболевание трудно диагностировать, так как этот вирус очень тяжело отличить от обычной внебольничной пневмонии, «потому что картина абсолютна та же», пишет НТВ.



Ранее сообщалось, что китайские врачи смогли вылечить первую пациентку, зараженную коронавирусом. Последние два теста показали отрицательный результат. Это первый случай излечения от коронавирусной пневмонии. По последним данным, число жертв коронавируса превысило 40 человек, а заболевших — более 1,3 тысячи.