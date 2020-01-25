Рустам Минниханов запустил челлендж «Лайк студенту от президента»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанских студентов с Татьяниным днем, запустив челлендж «Лайк президента на удачу студенту».

На странице в соцсетях он выложил фото с одной из рабочих поездок с вложенной при помощи фотошопа зачеткой в руках. Он предложил поставить «лайк» всем, кто поставит «сердечко» данной записи.

«Всех студентов с праздником, бэйрэм белэн», — подписал пост президент, оставив хэштег #ЛайкПрезидента.

Ранее «Инстаграм» Минниханова оценил новый главный тренер «Рубина». «У вас «Инстаграм» крутой, столько подписчиков!» — сказал он.