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В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих, его застрелили полицейские

18:02, 29.11.2019
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих, его застрелили полицейские
Фото: скриншот

На Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате пострадали пять человек.

По данным Daily Mail, полицейские застрелили нападавшего.

Информации о погибшем преступнике, как и о его мотивах, пока нет.

Стоит напомнить, что летом 2017 года трое человек на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту в толпу людей. Позже они вышли из машины и начали нападать на прохожих. Сотрудники правоохранительных органов застрелили всех троих. Инцидент официально объявили терактом. В результате погибли восемь человек и 48 оказались ранеными.

Происшествия
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