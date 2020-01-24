«Маяк» оштрафован на 500 тысяч рублей за уход со льда в матче в Уфе

Контрольно-дисциплинарный комитет российской Федерации хоккея с мячом рассмотрел инцидент произошедший во время матча Высшей лиги между уфимским «Кировцем» и «Маяком» из Краснотурьинска.

Тренер гостей увел команду со льда на 78-й минуте встречи из-за частых свистков арбитра в пользу хозяев из Уфы. Спустя получасовой беседы с судейским корпусом команды возобновили игру и довели матч до финального свистка.

По итогам заседания КДК вынес решение оштрафовать «Маяк» на 500 тысяч рублей, а также отстранить капитана команды Цыплакова на три матча за нецензурные выражения в адрес игроков-соперника. Также хоккеист должен будет выплатить штраф в размере пятьдесят тысяч рублей.

«Рассмотрев материалы дела, КДК принял решение:



1. В соответствии с п. 157.17 Регламента проведения Всероссийских соревнований применить к хоккейному клубу «Маяк» г. Краснотурьинск спортивную санкцию в виде спортивного дисциплинарного штрафа в размере пятьсот тысяч рублей.



2. В соответствии с п. 147.1.1. Регламента проведения Всероссийских соревнований применить к игроку команды «Маяк» г. Краснотурьинск Цыплакову А.С. меру спортивного дисциплинарного взыскания в виде спортивной дисквалификации на три матча и денежного штрафа в размере пятьдесят тысяч рублей», — говорится в заявлении КДК.