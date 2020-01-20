Новости спорта

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В матче с уфимским «Кировцем» тренер соперника увел команду из-за предвзятого судейства

15:50, 20.01.2020
В матче с уфимским «Кировцем» тренер соперника увел команду из-за предвзятого судейства
Фото: vk.com/bashbandy

В матче первенства Высшей лиги по хоккею с мячом в Уфе между местным «Кировцем» и краснотурьинским «Маяком» (9:3) произошел скандал, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

На 73-й минуте игры при счете 8:3 в пользу уфимцев тренер гостей Олег Чернов увел свою команду с поля. Позже он сообщил, что был крайне возмущен действиями арбитров встречи.

«У меня и у ребят были претензии к судейству. Я думаю, шесть мячей из девяти были забиты из положения вне игры. Наши отбирают мяч у соперника, сразу свистят нарушения правил, хотя при этом нашим игрокам бьют по рукам, отбирая мяч. Почти все — с синяками на руках. Я, конечно, понимаю, что командам дома немного подсуживают, но не настолько же», — сказал Чернов.

После получасового разговора с арбитром команда гостей вернулась на лед и доиграла матч до финального свистка.

Отметим, что «Маяк» и «Кировец» ведут упорную борьбу за вторую строчку в группе II Высшей лиги. После этой скандальной победы уфимцы догнали по потерянным очкам своих конкурентов.

СпортХоккей с мячом Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров