Татарстан потратит на республиканские программы 50 млрд рублей

В 2019 году власти Татарстана потратили около 40 млрд рублей на реализацию 40 республиканских программ. В 2020-м планируется реализовать 50 программ и выделить на них около 50 млрд.

На программы дорожных работ в республике потратят еще около 30 млрд рублей, отчитался на коллегии Минтранса РТ премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он рассказал о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и подготовке программы «Наш двор».

Премьер подчеркнул, что дорожная сеть должна соответствовать современным требованиям, но одновременно нужно минимизировать затраты на ее содержание.

Каждый день в Татарстане перевозится около 1 млн пассажиров и 200 тысяч тонн различных грузов, добавил Песошин.

Напомним, только на строительство Большого Казанского кольца в 2020 году Татарстан получит почти 0,5 млрд рублей.