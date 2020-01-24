Татарстан получит от правительства 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца

В 2020 году правительство России выделит Татарстану 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на коллегии отметил, что реализация проекта БКК станет хорошим подарком столице республики к 100-летию ТАССР.

Напомним, что на строительство Большого Казанского кольца правительство РФ выделило Татарстану 650 млн рублей. Выделенные средства пойдут на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.