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Татарстан получит от правительства 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца

13:44, 24.01.2020 1
Татарстан получит от правительства 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца
Фото: kzn.ru

В 2020 году правительство России выделит Татарстану 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на коллегии отметил, что реализация проекта БКК станет хорошим подарком столице республики к 100-летию ТАССР.

Напомним, что на строительство Большого Казанского кольца правительство РФ выделило Татарстану 650 млн рублей. Выделенные средства пойдут на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:09
    Хорошая новость. Могли бы и пару миллиардов выделить каждый год на метро.ТАТАРстан же донор России.
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