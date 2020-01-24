Население России сокращается второй год подряд

На 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 745,1 тыс. человек. Предварительную оценку численности населения страны представил Росстат.

На 1 января 2019 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года — 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года — 146 млн 804,4 тыс. человек.

Таким образом, население в РФ за прошлый год сократилось на 35,6 тыс. человек, в 2018 году — снизилось на 99,7 тыс. человек, в 2017 году — выросло на 76 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в 2019 году достигнет рекордно высокого показателя за 11 лет. За 9 месяцев этого года он составил 259,6 тыс. человек.