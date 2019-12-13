В России зафиксировали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения в 2019 году достигнет рекордно высокого показателя за 11 лет. За 9 месяцев этого года он составил 259,6 тысячи человек.
Как пишет РБК, приток мигрантов не сможет компенсировать убыль: за январь — сентябрь он составил 193,2 тысячи человек. Издание отмечает, что высокая убыль населения была в последний раз зафиксирована в 2008 году — тогда она составила 362 тыс. человек.
Так, численность населения России за девять месяцев 2019-го сократилась на 43,7 тысячи человек. Показатель падает второй год подряд. В 2018 году впервые за 10 лет население сократилось на 96,4 тыс человек.
Ранее Росстат зафиксировал, что каждая шестая российская семья стала питаться хуже.Общество
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