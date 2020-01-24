В Бугульме представили нового прокурора города

В пятницу и.о. прокурора Татарстана Сергей Старостин представил нового прокурора Бугульмы. Этот пост занял Артем Кривоносов, до этого находившийся на должности зампрокурора Кировского района Казани.

Кривоносов был назначен прокурором Бугульмы приказом генпрокурора РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Артем Кривоносов родился 11 февраля 1978 года в Новосибирске. Он окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция» в 2000 году. Работать начал в прокуратуре Зеленодольска.

Напомним, что предыдущий руководитель прокуратуры Бугульмы Валерий Кузьмин перешел на пост прокурора Московского района Казани.

