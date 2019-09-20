В Московском районе Казани назначили нового прокурора

Старший советник юстиции Валерий Кузьмин стал прокурором Московского района Казани. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

Сегодня прокурор Татарстан Илдус Нафиков представил Кузьмина коллективу прокуратуры и активу Московского района города Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что бывший прокурор Московской района Казани Павел Шамов в апреле был назначен на должность заместителя прокурора республики Марий Эл.

Кузьмин Валерий Викторович родился 16 января 1964 года в с. Большая Осиновка Рыбно-Слободского района ТАССР. В 1990 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 1990 году в должности стажера, а затем помощника прокурора Рыбно-Слободского района ТАССР. В 1999—2012 годах — прокурор Агрызского района Республики Татарстан. В 2012—2019 годах — Бугульминский городской прокурор Республики Татарстан.