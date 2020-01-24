Специалисты из Татарстана примут участие в создании робота для проведения сложных нейрохирургических операций

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени вместе со специалистами из Казанского электротехнического завода займутся разработкой уникального робота-нейрохирурга, способного выполнять сложнейшие операции.



Робот будет создан на основе хирургической системы da Vinci. Подобные разработки применяются как в России, так и за рубежом, но только в Тюмени планируется применять андроида в нейрохирургии и смежных дисциплинах. Новатором в этом направлении решил выступить врач-нейрохирург высшей категории, профессор, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстана Альберт Суфианов, сообщает ФЦН.

«В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени появляется все самое первое и ультрасовременное, поэтому создание робота-нейрохирурга — проект перспективный. Я очень благодарен руководству Республики Татарстан за возможность сотрудничать с ведущими медицинскими и научными центрами Республики. Совместно мы сможем реализовать самые смелые планы на благо наших пациентов», — отметил он.

По предварительным оценкам, стоимость отечественного робота может быть в два раза ниже стоимости уже существующего da Vinci, его цена составляет более $2 млн.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США предупредило по поводу использования роботов-хирургов при операциях по удалению молочной железы.