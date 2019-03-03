Пациентов США предупредили об опасности роботов-хирургов

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США предостерегает по поводу использования роботов-хирургов при операциях по удалению молочной железы, сообщает ТАСС.

Также это относится и к другим медицинским манипуляциям, связанным с удалением злокачественных опухолей. Управление предупреждает пациентов и врачей, что применение роботизированных систем для проведения операций по удалению злокачественных опухолей не было сертифицировано ведомством.

Напомним, ранее сообщалось, что пермский олигарх, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вложил около 500 млн долларов в американские стартапы, связанные с медициной и биотехнологиями. Миллиардер стал главным инвестором фонда Apple tree partners. Общий объем вложений в компанию составляет 1,5 млрд долларов, треть из которых инвестировал Рыболовлев.