РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда с 20 января
С 20 января Российские железные дороги начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе.
Как сообщает «Прайм», стоимость билетов будет дешевле возвратных на 5—20%. Цена формируется в зависимости от поезда и периода совершения поездки.
Пока что невозвратные билеты начнут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят на все поезда. Вернуть такой билет можно будет только в случае болезни, несчастного случая или смерти.
Ранее Российские железные дороги показали фотографии первого готового плацкартного вагона с обновленным интерьером.
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