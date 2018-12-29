РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда с 20 января

С 20 января Российские железные дороги начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе.

Как сообщает «Прайм», стоимость билетов будет дешевле возвратных на 5—20%. Цена формируется в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Пока что невозвратные билеты начнут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят на все поезда. Вернуть такой билет можно будет только в случае болезни, несчастного случая или смерти.

Ранее Российские железные дороги показали фотографии первого готового плацкартного вагона с обновленным интерьером.