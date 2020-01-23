Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк вновь принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0%.

Такое же решение принималось на предыдущем заседании Совета управляющих ЕЦБ, передает RT. Тогда регулятор отмечал, что не будет изменять ставку пока не увидит изменений в уровне инфляции.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.

Напомним, что этой осенью ЕЦБ возглавила экс-глава МВФ Кристин Лагард. На ее место пришла Кристалина Георгиева из Болгарии.